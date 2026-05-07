ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Daphne Bunskoek: ‘Ik ben verrot gescholden door Dieuwke (DWDD) Wynia’

Media
door Désirée du Roy
donderdag, 07 mei 2026 om 9:30
gandr-collage
Dielke Wienia was de sidekick van Matthijs van Nieuwkerk. Hij zette de lijnen uit, zij zorgden dat de mensen deden wat ze moesten doen. Ze was al weg bij de DWDD door toen de bom barstte, maar in de getuigenissen van slachtoffers kwam zij er ook niet heel erg goed vanaf. Ze publiceert deze week een boek en daarin staat uiteraard dat haar wandgedrag erg meeviel en dat ze het eigenlijk ook niet kon helpen.
Dieuwke Wynia heeft er inmiddels een fulltimebaan van gemaakt om de schuld van alle misère bij De Wereld Draait Door op anderen af te schuiven. Ze erkent ze eigenlijk nooit schuld. Niet in haar columns, niet in haar boek en niet in interviews.
Toch was het echt een feeks, aldus Daphne Bunskoek, die ervaring heeft opgedaan met het gedrag van Winia. “Ik ben zelf ook een keer uitgescholden door Dieuwke. Ja, hahaha!”, lacht ze aan de desk van RTL Boulevard.
Daphne heeft naar het radio-interview van Mischa Blok met Dieuwke geluisterd. “Mischa vraagt haar letterlijk van: ‘Als jij dan mensen stond uit te schelden, heb je daar dan spijt van?’, dan zegt zij: ‘Ja, maar als een vrouw een beetje pittige woorden gebruikt, dan is het seksistisch, want dan wordt ze gezien als kenau, terwijl een man dat wel kan doen.’”
Bunskoek: “Maar ik was nog nooit door iemand uitgescholden, dus het was een eerste ervaring. Ik was überhaupt verbouwereerd. Dat had niets te maken met seksisme, dus in dat opzicht is het jammer dat ze dat niet heeft kunnen toegeven dat dat een fout was waar heel veel mensen last van hebben gehad.”

Lees ook

Jack van Gelder was/is een soort MatthijsJack van Gelder was/is een soort Matthijs
Wilfred Genee in zijn nopjes met lof van Matthijs van NieuwkerkWilfred Genee in zijn nopjes met lof van Matthijs van Nieuwkerk
Matthijs van Nieuwkerk getrouwd met Martha RiemsmaMatthijs van Nieuwkerk getrouwd met Martha Riemsma
loading

POPULAIR NIEUWS

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

165357693_m

Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading