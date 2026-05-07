Daphne Bunskoek: ‘Ik ben verrot gescholden door Dieuwke (DWDD) Wynia’

Dielke Wienia was de sidekick van Matthijs van Nieuwkerk. Hij zette de lijnen uit, zij zorgden dat de mensen deden wat ze moesten doen. Ze was al weg bij de DWDD door toen de bom barstte, maar in de getuigenissen van slachtoffers kwam zij er ook niet heel erg goed vanaf. Ze publiceert deze week een boek en daarin staat uiteraard dat haar wandgedrag erg meeviel en dat ze het eigenlijk ook niet kon helpen.

Dieuwke Wynia heeft er inmiddels een fulltimebaan van gemaakt om de schuld van alle misère bij De Wereld Draait Door op anderen af te schuiven. Ze erkent ze eigenlijk nooit schuld. Niet in haar columns, niet in haar boek en niet in interviews.

Toch was het echt een feeks, aldus Daphne Bunskoek, die ervaring heeft opgedaan met het gedrag van Winia. “Ik ben zelf ook een keer uitgescholden door Dieuwke. Ja, hahaha!”, lacht ze aan de desk van RTL Boulevard.

Daphne heeft naar het radio-interview van Mischa Blok met Dieuwke geluisterd. “Mischa vraagt haar letterlijk van: ‘Als jij dan mensen stond uit te schelden, heb je daar dan spijt van?’, dan zegt zij: ‘Ja, maar als een vrouw een beetje pittige woorden gebruikt, dan is het seksistisch, want dan wordt ze gezien als kenau, terwijl een man dat wel kan doen.’”