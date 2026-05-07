Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

Herinner je hem nog? De beruchte duckface. Ingezogen wangen, getuite lippen, telefoon schuin van boven en een hand op de heup. Jarenlang was het dé pose op sociale media. Van tienerkamers tot de selfies van Kim Kardashian en de Olsen Twins: iedereen deed eraan mee.

Nu is de pose officieel afgeschreven. Te gemaakt, te millennial, zwaar cringe. Maar lachend en spontaan op de foto, dat gaan we zeker niet doen. De opvolger is al gearriveerd: de Gen Z-pout. Denk aan een subtiele pruillip gecombineerd met een emotieloze blik, populair gemaakt door sterren als Lily-Rose Depp en Rachel Sennott.

Waarom duckface?

De pose liet lippen voller lijken en maakte gezichten slanker. Maar er speelde meer. Begin jaren 2000 explodeerden sociale media dankzij platforms als Myspace. Ineens konden mensen zichzelf constant online presenteren.

Met de komst van cameratelefoons kon je bovendien eerst zelf zien hoe je eruitzag voordat anderen dat deden. De duckface werd zo een veilige pose in een tijd waarin iedereen bekeken wilde worden, maar wel op zijn eigen voorwaarden.

De blik van anderen

Schrijver en kunstcriticus John Berger beschreef dat al in zijn boek Ways of Seeing, lezen we in het NRC. “Zelfs wanneer ze alleen is, heeft de vrouw nog gezelschap van haar zelfbeeld”, schreef Berger.

Volgens die theorie kijken mensen voortdurend naar zichzelf door de ogen van anderen. Selfies zijn een manier om die blik te controleren.

Nieuwe generatie, zelfde spelletje

De Gen Z-pout lijkt afstandelijker. Minder “kijk naar mij”, meer “het interesseert me niet”. Maar dat is schijn. Ook deze look is zorgvuldig ingestudeerd. Op TikTok circuleren inmiddels talloze tutorials om de perfecte ‘ongeïnteresseerde’ blik te oefenen.