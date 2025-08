PostNL naar rechter voor financiële steun overheid

DEN HAAG (ANP) - PostNL stapt naar de rechter om een financiële bijdrage van de overheid af te dwingen. Het postbedrijf kampt al langer met een verlieslatende postdivisie doordat steeds minder mensen post versturen. PostNL had eerder al gedreigd met juridische stappen, maar heeft maandag aangekondigd deze daadwerkelijk te zetten.

"Gegeven de grote impact op onze financiële positie vragen we vandaag een voorlopige voorziening aan waarin we verzoeken om een voorschot en een snelle juridische uitspraak", aldus PostNL-topman Pim Berendsen in een toelichting op de kwartaalcijfers.