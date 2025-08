VN-Veiligheidsraad houdt spoedzitting over gijzelaars in Gaza

NEW YORK (ANP/AFP) - De VN-Veiligheidsraad houdt dinsdag een spoedzitting over de situatie van de gijzelaars in de Gazastrook. Dat maakte de Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon zondag bekend, nu de verontwaardiging over hun situatie in de belegerde enclave groeit.

De zitting volgt op het verschijnen van beelden van twee sterk vermagerde Israëlische gijzelaars die Hamas vasthoudt. In de video's wordt gewezen naar de zware humanitaire omstandigheden in Gaza, waar volgens VN-experts inmiddels hongersnood heerst.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het Internationale Rode Kruis gevraagd voedsel en medische zorg aan de gijzelaars te verstrekken. De gewapende tak van Hamas zegt daar alleen mee in te stemmen als er "humanitaire corridors" voor voedsel en hulp in de hele Gazastrook worden geopend.