PostNL ontloopt miljoenenboete na vrijspraak in België

ANTWERPEN (ANP) - De rechtbank in Antwerpen heeft twee Belgische onderdelen van pakketbezorger PostNL vrijgesproken in een zaak rond vermeende misstanden. Justitie verdacht het bedrijf ervan feitelijk de werkgever te zijn van personeel van onderaannemers, wat zou neerkomen op een "verboden terbeschikkingstelling". Maar de rechter oordeelde dat de onderaannemers zelf nog voldoende gezag hadden over hun werknemers, waardoor zij de daadwerkelijke werkgever waren.

PostNL ontloopt dankzij de uitspraak boetes van 24,4 miljoen euro. Een aantal onderaannemers krijgt wel boetes opgelegd.