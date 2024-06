Wedkantoren zien kansen van herverkiezing Biden slinken

WASHINGTON (ANP) - De kansen van Joe Biden om opnieuw tot president van de Verenigde Staten te worden verkozen zijn volgens de wedkantoren flink geslonken na zijn optreden in het tv-debat tegen Donald Trump, schrijft The New York Post. De president maakte een warrige indruk in het debat en in het Democratische kamp wordt de vraag gesteld of hij nog kan worden vervangen.

Op de website predictl.org kunnen gebruikers een soort aandelen kopen voor de kandidaat waarvan ze denken dat die de presidentsverkiezingen in november wint. Voor aanvang van het debat stond de waarde van een aandeel voor winst op Biden nog op 45 cent. Inmiddels is dat teruggevallen tot 31 cent. Volgens de site maakt de Republikein Trump nu 53 procent kans om in het Witte Huis te komen.

Ook op de website BetOnline worden Biden steeds kleinere kansen toegedicht. Wie voor het debat 1 dollar inzette op winst voor Biden, zou 1,30 dollar kunnen winnen. Na het debat krijgen gokkers die inzetten op Biden ruim drie keer hun inleg terug bij winst voor de Democraat. Het bedrijf merkte op dat tijdens het debat veel werd ingezet op mogelijke alternatieve Democratische kandidaten, zoals de Californische gouverneur Gavin Newsom en vicepresident Kamala Harris.