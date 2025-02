PostNL vraagt Staat tientallen miljoenen steun voor bezorgen post

DEN HAAG (ANP) - PostNL vraagt de overheid vrijdag een tijdelijke financiële bijdrage om de postbezorging in stand te kunnen houden. Het postbedrijf geeft aan dit jaar en volgend jaar in totaal 68 miljoen euro nodig te hebben om de dienstverlening op de huidige voet door te zetten. Extra steun is volgens PostNL net zo lang nodig, totdat de overheid de Postwet aanpast en bijvoorbeeld de wettelijke bezorgtermijn oprekt naar meerdere dagen.

De onderneming zinspeelde er eerder al op dat financiële steun waarschijnlijk noodzakelijk zou worden. Nu wordt officieel een aanvraag ingediend.