PostNL zet in op laadpleinen voor elektrisch grootvervoer

DEN HAAG (ANP) - PostNL zet de komende jaren in op een landelijk netwerk van laadpleinen in de buurt van verschillende regionale sorteercentra. De laadpleinen worden in eerste instantie gebruikt door de eigen elektrische vrachtwagens van de post- en pakketvervoerder. Op termijn worden de laadpleinen opengesteld voor andere vervoerders.

Met deze nieuwe stap, die volgt op een succesvolle test bij het sorteercentrum in Nieuwegein, wil PostNL zijn activiteiten verbreden en emissievrije logistiek voor de hele vervoersector mogelijk maken. De laadpleinen worden stapsgewijs ontwikkeld en moeten uiteindelijk een landelijk netwerk vormen voor elektrisch grootvervoer.

"Met deze laadpleinen investeren we in de energie-infrastructuur van morgen", zegt topman Pim Berendsen van PostNL. Volgens de topman werkt PostNL voor de ontwikkeling van laadpleinen nauw samen met strategische partners uit de publieke en private sector, waaronder gemeenten, netbeheerders en logistieke partners.