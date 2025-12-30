Bedwantsen blijven wereldwijd een hardnekkig probleem





Internationale media schrijven er steeds vaker over. Van Parijs tot New York en van Londen tot Sydney kampen steden met een groeiend probleem van bedwantsen. Volgens buitenlandse media zorgen meer reizen, druk toerisme en volle hotels ervoor dat deze kleine insecten zich snel verspreiden. Ook Nederland blijft niet buiten schot. Vooral grote steden met veel bezoekers merken de gevolgen.

Bedwantsen zijn klein, plat en lastig te zien. Toch merk je hun aanwezigheid snel. Je krijgt jeukende beten, vaak in een rijtje of groepje. Ook kun je kleine bloedvlekjes of zwarte puntjes op je lakens vinden. Dat zijn duidelijke signalen dat er iets mis is.

De kerstvakantie zorgt opnieuw voor een piek

Met de kerstvakantie in zicht verwachten experts opnieuw een toename van meldingen. Richard Pike, eigenaar van Van der Velden - Bestrijdingsdienst, waarschuwt hiervoor: “Mensen gaan op zonvakantie of wintersport en slapen in hotels, appartementen of chalets. Juist daar worden bedwantsen vaak ongemerkt meegenomen in koffers, kleding of tassen.” Eenmaal thuis verspreiden de insecten zich snel door het huis, zoals in slaapkamers, banken en zelfs in stopcontacten.

Veel mensen proberen het probleem eerst zelf op te lossen. Een spray uit de winkel lijkt een makkelijke oplossing, maar in de praktijk werkt dit zelden goed. Bedwantsen verstoppen zich diep in naden, kieren en meubels. Ze zijn bovendien steeds vaker resistent tegen simpele middelen. Onjuiste bedwantsenbestrijding zorgt er vaak voor dat het probleem tijdelijk lijkt verdwenen, maar later gewoon terugkomt.

Professionele aanpak is vaak de enige oplossing

Steeds meer experts pleiten daarom voor snelle professionele hulp. Moderne methodes zoals hittebehandeling zijn effectief en veilig. Hierbij wordt een ruimte sterk verwarmd, waardoor zowel bedwantsen als eitjes verdwijnen. In een drukke stad kan een ervaren bedwantsenbestrijder Amsterdam vaak snel ter plaatse zijn voor een inspectie en behandeling.

Wat je zelf alvast kunt doen

Heb je een vermoeden na je vakantie? Was beddengoed en kleding zo heet mogelijk en stofzuig grondig. Gooi de stofzuigerzak direct weg. Maar blijf realistisch. Voor een blijvende oplossing is deskundige hulp nodig.

Minder lezen, meer weten. Bedwantsen zijn geen schande, maar wel een serieus probleem. Snel handelen voorkomt veel ellende.