Prada-erfgenaam krijgt leiding over Versace

door anp
woensdag, 19 november 2025 om 20:11
MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De erfgenaam van de familie achter Prada wordt de nieuwe topman van rivaal Versace. Het modehuis maakte eerder dit jaar bekend Versace over te nemen. Na de afronding van die deal krijgt Lorenzo Bertelli de leiding over dat merk. Hij is de zoon van ontwerpster Miuccia Prada en Prada-bestuursvoorzitter Patrizio Bertelli.
Lorenzo Bertelli zegt in een podcast van persbureau Bloomberg dat hij uitvoerend bestuursvoorzitter wordt van Versace. Hij is nu marketingchef bij Prada.
Prada kondigde in april aan 1,3 miljard euro neer te tellen voor Versace, dat in handen was van het Amerikaanse Capri Holdings. De 37-jarige Bertelli zei in de podcast dat Versace volgens hem te weinig opbrengt voor een merk dat zo bekend is. "We zijn altijd in voor moeilijke missies, zoals het merk weer terug te laten keren naar zijn grootsheid." Daarbij wil Bertelli putten uit de ervaring met het Prada-merk Miu Miu, dat populair is onder jongere modeliefhebbers en hard groeit.
