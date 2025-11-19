ECONOMIE
EU-landen willen invoering wet tegen ontbossing verder uitstellen

Samenleving
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 19:32
anp191125152 1
BRUSSEL (ANP) - De lidstaten willen de invoering van de Europese wet tegen ontbossing uitstellen tot 30 december 2026. Voor kleine handelaren gaat de wet vanaf medio 2027 in. Dat hebben de lidstaten woensdag afgesproken. De Europese Commissie wil de wet op 1 juli 2026 invoeren voor grote bedrijven en op 30 december 2026 voor kleine bedrijven.
Met de ontbossingswet wordt de verkoop van producten die afkomstig zijn van illegaal ontbost land verboden in de EU. Het gaat bijvoorbeeld om koffie, chocolade, soja, rubber en papier. De ontbossingswet zou aanvankelijk op 1 januari 2025 ingaan, maar dat werd uitgesteld na klachten van bedrijven en om IT-problemen.
De lidstaten gaan de komende weken met het Europees Parlement onderhandelen.
"Onverantwoord politiek stuntwerk"
De Nederlandse Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) noemt de gang van zaken rond de ontbossingswet "onverantwoord politiek stuntwerk". Het resultaat van lange onderhandelingen, met zorgvuldige weging van belangen, wordt volgens hem nu in een paar weken gesloopt.
Elk uitstel zorgt volgens hem voor meer ontbossing en versnelling van klimaatverandering. "De snelste en goedkoopste manier van klimaatactie is het tegengaan van ontbossing", zegt Gerbrandy.
Milieudefensie reageert verbolgen op uitstel en afzwakking van de wet: "Een jaar uitstel betekent een jaar langer ontbossing toestaan in onze pindakaas, ons vlees en onze houten kozijnen", stelt de organisatie. "Terwijl iedereen op de klimaattop in Belém praat over het beschermen van bossen, pakken Europese regeringen hier de kettingzaag erbij."
