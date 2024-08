Prijs tweedehands auto stabiel, wel verschillen per brandstoftype

De gemiddelde prijs voor tweedehandsauto's is in juli vrijwel gelijk gebleven, meldt AutoScout24. Het Europese onlineautoplatform constateert daarbij wel verschillen per brandstoftype. Zo zijn de prijzen van benzine- en elektrische auto's licht gedaald, die van hybride auto's juist gestegen.

De gemiddelde prijs voor een occasion lag vorige maand op ongeveer 22.700 euro, rond het niveau van juni. De prijzen voor tweedehands benzineauto's en elektrische auto's daalden ten opzichte van vorige maand, respectievelijk tot 18.500 euro en bijna 33.000 euro. De gemiddelde prijs van een hybride auto steeg volgens AutoScout24 juist verder, tot zo'n 40.800 euro.

Voor de prijsdaling bij benzine- en elektrische auto's zijn verschillende redenen. "Dit komt deels doordat het aanbod tegen de zomerverwachtingen in blijft toenemen en zelfs versneld", zegt bestuurder Dorianne Richelle van AutoScout24 in Nederland. "Zo is het aanbod met 3200 auto's uitgebreid. Bij elektrisch zien we dat de prijsverlagingen bij producenten van elektrische auto's de prijs van occasions beïnvloeden."

De populairste brandstofauto was in juli de Volkswagen Golf, gevolgd door de Volkswagen Polo. Tesla voert de lijst elektrische auto's aan met de typen Model 3 en Model S. Binnen de hybrides waren de Toyota Prius en Volkswagen Golf GTE het populairst.