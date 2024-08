Hoe valutaschommelingen de prijs van goud en zilver beïnvloeden

De prijs van edelmetalen zoals goud en zilver wordt wereldwijd vaak genoteerd in Amerikaanse dollars (USD). Dit betekent dat de waarde van deze metalen sterk kan fluctueren door veranderingen in de wisselkoersen. De invloed van valutaschommelingen is een cruciaal aspect dat elke belegger moet begrijpen voordat hij of zij besluit om te investeren in zilver of goud.

Wisselkoersveranderingen en hun effect op edelmetaalprijzen

Omdat goud en zilver internationaal in dollars worden verhandeld, zal een verandering in de waarde van de dollar ten opzichte van andere valuta direct invloed hebben op de prijs van deze metalen in niet-dollargebonden markten. Wanneer de waarde van de dollar stijgt ten opzichte van bijvoorbeeld de euro, wordt goud duurder voor kopers die in euro's betalen. Dit kan de vraag naar goud verminderen, wat dan juist leidt tot een daling van de prijs.

Omgekeerd, wanneer de dollar verzwakt, wordt goud goedkoper voor niet-Amerikaanse kopers, waardoor vaak de vraag en dus ook de prijs stijgt. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de wisselkoers op het moment van aankoop, vooral bij grote investeringen, zoals goudbaren kopen bij Doijer & Kalff

Goud en zilver als bescherming tegen valutarisico's

Hoewel valutaschommelingen een groot effect hebben op de aankoopprijs, zijn goud en zilver toch een veilige belegging in tijden van economische onzekerheid en valutavolatiliteit. Wanneer de waarde van een nationale valuta daalt, verliezen beleggers die voornamelijk in die valuta handelen koopkracht. In dergelijke situaties bieden edelmetalen stabiliteit. Dit komt doordat de waarde van goud en zilver niet direct is gekoppeld aan een specifieke valuta, maar eerder wordt beïnvloed door wereldwijde vraag en aanbod.

Beleggers gebruiken goud en zilver om hun portefeuille te beschermen tegen valutarisico's. Stel bijvoorbeeld dat u twijfels hebt over de stabiliteit van de euro. Door te investeren in goud of zilver, kunt u uw vermogen beschermen tegen de gevolgen van een dalende euro. In dit geval fungeert het edelmetaal als een verzekering tegen ongunstige wisselkoersveranderingen.

Klaar voor een stabiele belegging?