Prijsstijging koopwoning zet ook in november verder door

De gemiddelde prijsstijging van bestaande koopwoningen zette ook in november verder door, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen lagen 11,9 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, de grootste stijging in ruim twee jaar. Kopers moesten daardoor vorige maand gemiddeld 461.931 euro neerleggen voor een koopwoning.

Ten opzichte van oktober werden woningen in november 0,9 procent duurder. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna daalden de prijzen enige tijd. Sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen weer. In november lagen de prijzen gemiddeld 8,4 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Tegelijkertijd blijft de vraag naar woningen groot, blijkt uit het aantal transacties. In november wisselden 17.973 woningen van eigenaar, bijna 18 procent meer dan vorig jaar. Daarmee komt het totale aantal verkochte woningen in de eerste elf maanden van 2024 uit op 182.634. Dat is ruim 12 procent meer dan in dezelfde periode in 2023 en ook al iets meer dan heel vorig jaar.

Loongroei

De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelde eerder deze maand dat de Nederlandse huizenprijzen volgend jaar en het jaar daarna nog zullen oplopen. Volgens de centrale bank is volgend jaar gemiddeld ongeveer 520.000 euro nodig voor een woning. Aanleiding daarvoor is de flinke loongroei in Nederland, in combinatie met een dalende hypotheekrente en het aanhoudende tekort aan woningen. Die ontwikkelingen leiden waarschijnlijk tot hogere vraagprijzen en nog meer overbiedingen, voorspelt DNB.

Het is de bedoeling dat jaarlijks 100.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het vorige kabinet wilde dat ook, maar haalde dat streefgetal telkens niet. Wel werd het aantal jaarlijks gerealiseerde woningen steeds groter. Tijdens de door woonminister Mona Keijzer georganiseerde Woontop is deze maand onder meer afgesproken dat de komende jaren sneller en op meer plekken gebouwd gaat worden. Ten minste twee derde van deze woningen moet een verkoopprijs krijgen onder de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), die nu ligt op 435.000 euro.