Prijsverhogingen helpen eigenaar Douwe Egberts aan meer omzet

AMSTERDAM (ANP) - Het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick heeft vorig jaar minder koffie en thee verkocht, maar door prijsverhogingen wel een hogere omzet geboekt. De eigenaar van de merken, JDE Peet's, meldt dit bij de presentatie van resultaten van een jaar vol conflicten met winkeliers over de koffieprijzen.

De omzet steeg ruim 12 procent tot bijna 10 miljard euro. Daarbij stegen de prijzen gemiddeld ruim 19 procent, terwijl de hoeveelheid verkochte producten ruim 4 procent daalde.

JDE Peet's verhoogde de prijzen doordat de inkoopkosten voor koffiebonen hard waren gestegen. Vooral in Europa daalde daardoor de hoeveelheid aan verkochte koffie hard. Het koffie- en theeconcern wijt dit aan "vergeldingsacties gedurende prijsonderhandelingen met winkelketens". Onder andere in Nederland waren de schappen voor Douwe Egberts-koffie regelmatig leeg, onder andere bij Albert Heijn.

De winst steeg bijna 48 procent tot 803 miljoen euro. Dat was voor een groot deel te danken aan de gestegen aandelenkoers van JDE Peet's, die een derivatenportefeuille van het bedrijf meer waard maakte.