Nieuwe Amerikaanse importheffingen van 10 procent van kracht

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De nieuwe tijdelijke Amerikaanse importheffingen van 10 procent op buitenlandse goederen zijn dinsdag van kracht geworden. Die heffingen kondigde de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag aan als antwoord op de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof, dat veel van de vorig jaar ingevoerde heffingen onwettig verklaarde.

President Trump maakt voor de nieuwe heffingen gebruik van een handelswet uit 1974. Deze staat hem toe om een tijdelijke heffing gedurende 150 dagen in te voeren zonder goedkeuring van het Congres. Trump dreigde het tarief op te hogen tot 15 procent, maar gaf hier nog geen officieel bevel voor.

Importheffingen staan centraal in het handelsbeleid van Trump. De Amerikaanse president moest daarom snel handelen nadat het hooggerechtshof verklaarde dat een groot deel van de heffingen onwettig is. De Verenigde Staten innen vanaf dinsdag geen onwettige heffingen meer.