Vakmedium: fietskledingmerk AGU vraagt uitstel van betaling aan

ALKMAAR (ANP) - AGU, een Nederlandse fabrikant en webshop van fietskleding en accessoires, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Volgens vaknieuwsmedium Nieuwsfiets.nu komt het uitstel enkele uren nadat de overname van de noodlijdende fabrikant uit Alkmaar was mislukt.

De fabrikant meldde twee weken geleden op LinkedIn dat een akkoord over het wegstrepen van schulden bijna rond was, maar dat daarvoor nog financiering nodig was. Die kwam uiteindelijk niet, waardoor het bedrijf nu uitstel van betaling aanvraagt. Dat is vaak een voorbode van een faillissement, maar AGU hoopt alsnog een akkoord met schuldeisers te bereiken, een zogeheten WHOA-akkoord.

"Helaas is afgelopen week gebleken dat niet aan de financieringsvoorwaarden kon worden voldaan. Hierdoor heeft AGU zich genoodzaakt gezien surseance van betaling aan te vragen. In nauw overleg met de bewindvoerders wordt momenteel onderzocht of het WHOA-akkoord alsnog kan worden gerealiseerd", zegt AGU tegen Nieuwsfiets.nu. Het bedrijf was dinsdagmiddag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.