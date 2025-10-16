ECONOMIE
Principeakkoord over cao sjorders, vrijdag stemming over staking

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 19:55
anp161025176 1
ROTTERDAM (ANP) - Vakbond FNV en de havenbedrijven ILS en Matrans hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor sjorders, die containers in de haven van Rotterdam losmaken en vastzetten. De bond roept sjorders vrijdagochtend in de haven bijeen om vast te stellen of het principeakkoord voldoende is om te stoppen met hun staking, legt vakbondsbestuurder Niek Stam uit. Als zij dat inderdaad vinden, volgt nog een schriftelijk referendum waarbij vakbondsleden kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat.
