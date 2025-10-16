ECONOMIE
Alcaraz naar de finale van zeer lucratieve Six Kings Slam

Sport
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 20:16
anp161025179 1
RIYAD (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de finale van de zeer lucratieve Six Kings Slam bereikt. De Spanjaard was donderdag in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz, van wie hij onlangs nog verloor bij de Laver Cup: 6-4 6-2. De andere halve finale gaat tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. De finale staat zaterdag in Riyad op het programma.
Alcaraz, Fritz, Sinner en Djokovic zijn vier van de zes beste tennissers ter wereld die meedoen aan het demonstratietoernooi in Saudi-Arabië. Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev werden woensdag al uitgeschakeld bij het evenement dat voor de tweede keer plaatsvindt. De partijen, die over maximaal drie sets gaan, zijn te zien via Netflix.
Bij de Six Kings Slam draait het voor de tennissers vooral om het geld. Iedere deelnemer krijgt een startbedrag van circa 1,5 miljoen euro. De winnaar verdient zo'n 6 miljoen euro. Bij het toernooi zijn geen punten te verdienen voor de wereldranglijst.
