Pro-Russische regio in Moldavië zegt dat gas over een maand op is

TIRASPOL (ANP/AFP) - De gasvoorraad in afgescheiden Moldavische regio Transnistrië is binnen een maand op, zeggen de pro-Russische autoriteiten. Sinds 1 januari krijgt het gebied geen gas meer binnen, doordat Rusland is gestopt met het doorvoeren van gas via Oekraïne.

De inwoners van Transnistrië hebben al sinds de jaarwisseling geen normale verwarming meer of warm water uit de kraan. Nu wordt gas vooral nog gebruikt om in beperkte mate mee te koken en om belangrijke infrastructuur draaiende te houden.

"Het land beleeft niet alleen een energiecrisis, maar ook een humanitaire", verklaarde de vicepremier van Transnistrië. Volgens hem zit er nog 13 miljoen kubieke meter gas in de reserves en is dat "voldoende voor nog eens 24 dagen vanaf vandaag".

's Nachts kan de temperatuur in het voornamelijk Russisch sprekende gebied met ongeveer 450.000 inwoners dalen tot net boven het vriespunt. Sommige inwoners verbranden nu hout om warm te blijven.