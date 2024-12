Simpel en gezond: zo verbeter je in korte tijd je geheugen

Als de jaren beginnen te tellen word je geheugen er meestal niet beter op. Gelukkig is er een simpele oplossing: een half uur stevig bewegen per dag zorgt ervoor dat je de dingen weer beter onthoudt, blijkt uit onderzoek.

Een studie van University College London, waar The Guardian over schrijft, heeft aangetoond dat dertig minuten matige tot intensieve activiteit, gecombineerd met minstens zes uur slaap per nacht, leidt tot betere cognitieve prestaties de dag erna. "Het belangrijkste is dat fysieke activiteit goed is voor je brein en dat een goede nachtrust daarbij helpt", reageert hoofdonderzoeker Mikaela Bloomberg.

Het is niet de eerste studie die lichaamsbeweging in verband brengt met betere cognitieve prestaties. Ook zou sporten de kans op dementie verminderen. Bloomberg benadrukt echter dat veel studies naar kortetermijneffecten plaatsvonden in een laboratoriumomgeving, waarbij de reacties voornamelijk binnen minuten tot uren werden gemeten. Deze studies wijzen uit dat de voordelen te maken hebben met een verhoogde bloedtoevoer naar de hersenen en de stimulatie van neurotransmitters, chemische stoffen die communicatie tussen hersencellen mogelijk maken.

Kleine verbetering

Nu zeggen onderzoekers dat ze de kortetermijneffecten van fysieke activiteit in het dagelijks leven hebben onderzocht. Ze vonden niet alleen voordelen voor het brein, maar ontdekten ook dat deze voordelen langer duren dan eerder werd gedacht.

De onderzoekers hebben 76 volwassenen tussen de 50 en 83 jaar – zonder cognitieve beperkingen of dementie – gevraagd een tracker te dragen gedurende acht dagen om hun slaap en fysieke activiteit bij te houden in hun dagelijkse leven. Elke dag kregen de deelnemers eenvoudige onlinetests om hun aandacht, geheugen, verwerkingssnelheid en andere cognitieve vaardigheden te meten.

Wat blijkt: elke toename van dertig minuten matige tot intensieve fysieke activiteit op de voorgaande dag kwam overeen met een verbetering van 2 tot 5 procent van het werkgeheugen de volgende dag.

Het is een kleine verbetering, maar die kan wel belangrijk zijn. "Het idee is dat voor mensen met milde cognitieve beperkingen een heel kleine verbetering in cognitieve prestaties op dagelijkse basis een groot verschil kan maken", aldus Bloomberg.

Bron: The Guardian