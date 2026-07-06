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Producent van Appelsientje en CoolBest neemt merkrecht Wicky over

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 15:31
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MAARHEEZE/EDE (ANP) - Riedel, de producent van Appelsientje, CoolBest en DubbelFrisss, neemt de merkrechten van limonademerk Wicky over. Dat melden drankenbedrijven Refresco en Riedel in een verklaring. Refresco Benelux blijft verantwoordelijk voor de productie van Wicky.
"Daarmee blijven de kwaliteit en continuïteit richting retailpartners en consumenten gewaarborgd", stellen de bedrijven. Financiële details over de verkoop van de merkrechten zijn niet bekendgemaakt.
Met de overname van de merkrechten versterkt Riedel "zijn positie in het segment frisse fruitige dranken", aldus de verklaring. "De toevoeging van Wicky past uitstekend binnen onze strategie om ons portfolio van sterke fruitdrankmerken verder te versterken", zegt algemeen directeur Bas Boswinkel.
Refresco denkt dat Riedel "Wicky de aandacht en ondersteuning kan geven die het verdient en het merk naar een volgende fase kan brengen".
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