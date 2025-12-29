ECONOMIE
Productie hernieuwbare energie groeide 7 procent in 2025

Economie
door anp
maandag, 29 december 2025 om 13:10
DEN HAAG (ANP) - De productie van hernieuwbare energie is dit jaar met 7 procent toegenomen, becijfert platform Energieopwek.nl. Tegelijkertijd werden windmolens en zonnepanelen vaker uitgezet dan een jaar eerder. Dat gebeurt vooral wanneer er stroomoverschotten zijn. Aan elektriciteitsproductie valt dan niets te verdienen en soms zit het stroomnet op die momenten simpelweg vol.
Van alle stroom die Nederland het afgelopen jaar heeft verbruikt, kwam 57 procent uit hernieuwbare bronnen. Dat had 60 procent kunnen zijn "als we in de periodes van overschotten de stroom hadden opgeslagen in plaats van molens en panelen uit te zetten", stelt Energieopwek.
Naast wind en zon is ook biomassa een belangrijke hernieuwbare energiebron. Die wordt verbrand in kolencentrales. Omdat dit leidt tot luchtvervuiling en volgens critici ook ontbossingsrisico's meebrengt, is er discussie over de vraag hoe duurzaam biomassa echt is.
