Man uit Ede blijft vastzitten voor inrijden op groep mensen

EDE (ANP) - De 64-jarige man die op eerste kerstdag in Ede op een ruziënde groep mensen zou zijn ingereden, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zegt dat de man uit Ede maandagochtend is voorgeleid bij de rechter-commissaris op verdenking van poging tot doodslag. De rechter besloot het voorarrest van de verdachte te verlengen.

De drie mensen die gewond raakten, zijn bekenden van de verdachte. Het gaat om mannen van 30, 40 en 51 jaar, eveneens uit Ede. Een van de drie slachtoffers raakte zwaargewond, omdat de bestuurder met de auto over hem heen zou zijn gereden.

Over de aanleiding van de ruzie en de daaropvolgende actie in de straat De Halte is nog niet meer bekend. Het OM laat weten dat de verdachte in beperkingen zit en dus alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het OM deelt dan ook geen verdere informatie.