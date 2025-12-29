ECONOMIE
Teambazen: Verstappen voor vijfde keer op rij beste F1-coureur

Sport
door anp
maandag, 29 december 2025 om 12:53
anp291225089 1
LONDEN (ANP) - Max Verstappen is door de teambazen uit de Formule 1 voor de vijfde keer op rij verkozen tot beste F1-coureur van het seizoen. Dat bleek na de jaarlijkse stemming. Verstappen won de prijs voor wereldkampioen Lando Norris, die net als vorig jaar als tweede eindigde. Diens teamgenoot bij McLaren, Oscar Piastri, werd derde.
De vierde plaats was voor George Russell, die twee plekken hoger eindigde dan vorig jaar. Fernando Alonso maakte de top-5 compleet en was ten opzichte van vorig jaar met vier plekken de grootste stijger.
Verstappen won dit seizoen zes van de laatste negen grands prix, maar liep na een spannende ontknoping op 2 punten zijn vijfde wereldtitel mis. Norris werd dit jaar voor het eerst wereldkampioen.
