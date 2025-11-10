ECONOMIE
Productie Nederlandse industrie groeit sterkst sinds maart 2023

Economie
door anp
maandag, 10 november 2025 om 7:49
anp101125055 1
DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in september beduidend aangetrokken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was sprake van de sterkste toename sinds maart 2023.
Over de gehele linie werd 2,1 procent meer geproduceerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Eerder dit jaar schommelden de productiecijfers van het CBS nog rond de nullijn. Sommige maanden ging de productie licht omhoog, soms was er op jaarbasis nog een lichte daling.
Het statistiekbureau keek ook naar verschillende deelbranches van de industrie. In bijna twee derde van de bedrijfsklassen ging de productie omhoog. Van de acht grootste branches realiseerde de reparatie en installatie van machines de grootste productiestijging, terwijl de chemie de grootste daling noteerde.
