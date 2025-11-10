Onderzoek: bijna 1 op de 6 werknemers heeft stressvolle baan

DEN HAAG (ANP) - Bijna een op de zes werknemers had vorig jaar een stressvolle baan met hoge taakeisen en weinig vrijheid om het werk te doen zoals ze dat graag zelf willen. Dat melden onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Volgens het rapport komt stressvol werk het vaakst voor in beroepen met veel directe verantwoordelijkheden en weinig regelruimte. In dat soort werk moeten taken vaak grotendeels worden uitgevoerd volgens vaste instructies of protocollen. Er gelden ook vaak hoge eisen, waarbij heel snel of heel veel werk gedaan moet worden.

Apothekersassistenten ervaren volgens het rapport het vaakst stressvol werk (51 procent). Daarna komen leerkrachten in het basisonderwijs en medisch praktijkassistenten (ieder 39 procent). Ook de andere beroepen met veel stress zijn in de zorg en het onderwijs zoals artsen, verpleegkundigen en docenten in het voortgezet onderwijs.