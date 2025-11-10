ECONOMIE
Gratie voor verdachten ondermijnen Amerikaanse verkiezingen 2020

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 8:27
anp101125061 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan tientallen prominente bondgenoten die werden verdacht van pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te ondermijnen, meldt nieuwssite Politico. Het gaat onder meer om de voormalige advocaat van Trump, Rudy Giuliani, en Mark Meadows, zijn toenmalige stafchef. In het getekende document staat dat de gratie niet geldt voor Trump zelf.
De actie is vooral symbolisch. Tientallen mensen op de lijst van Trump werden aangeklaagd in staten, maar presidenten hebben daar niet de macht om bij die misdaden gratie te verlenen. Het besluit zou moeten voorkomen dat een toekomstige regering een strafzaak tegen de groep aanspant.
Volgens Politico zijn de gratieverleningen de "meest recente poging van Trump de geschiedenis te herschrijven in zijn poging een tweede termijn te grijpen in 2020". Trump heeft eerder al gratie verleend aan Capitoolbestormers. Ongeveer 1200 daarvan waren veroordeeld voor de rellen op 6 januari 2021.
