Productie Nederlandse industrie stijgt licht in november

Economie
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 7:10
anp090126049 1
DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in november licht gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In die maand werd 0,7 procent meer geproduceerd vergeleken met een jaar eerder. In oktober was nog sprake van een productiestijging van 2,1 procent. In de helft van de industriële branches groeide de productie.
Van de acht grootste branches toonde reparatie en installatie van machines de grootste productiestijging met een plus van 6,3 procent, terwijl de metaalproductenindustrie de grootste daling kende met een min van 2,1 procent.
Op maandbasis ging de industriële productie met 0,5 procent omlaag. Volgens het CBS schommelt de productie doorgaans aanzienlijk, met dalingen en stijgingen die elkaar snel opvolgen. In mei 2020 (corona) bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.
