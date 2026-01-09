ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NS: treinen in noorden gestart volgens aangepaste dienstregeling

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 6:38
anp090126045 1
ZWOLLE (ANP) - In het noorden van het land zijn de treinen vrijdagochtend weer gaan rijden, zoals gepland. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft het volgens de NS "aardig wat gesneeuwd, maar we kunnen gewoon starten".
De NS zet minder treinen in vanwege de winterse omstandigheden. Reizigers moeten daardoor mogelijk vaker overstappen en ze zijn misschien ook langer onderweg. In de coupés kan het drukker zijn dan gebruikelijk. Volgens de NS moet dat het risico verkleinen dat vertraging bij één trein gevolgen heeft voor andere ritten.
De drie noordelijke provincies zijn ook 'losgekoppeld' van de rest van het land. "Eventuele verstoringen in de noordelijke provincies blijven dan beperkt tot boven Zwolle", legt spoorbeheerder ProRail uit.
Bij Hillegom in Zuid-Holland waren er in de nacht van donderdag op vrijdag problemen met de bovenleiding, maar die is gerepareerd en ook daar rijden de treinen weer.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

239655029_m

9 Symptomen die mannen nooit mogen negeren

anp080126110 1

Europese landen waarschuwen voor storm Goretti

200283208_m

Waarom je je vaatwasser níet ’s nachts moet laten draaien (en wat het je kan kosten)

ozempic-huidenlaserkliniekzeeland

Na de afvalprik komt de schrik: zo snel zit het gewicht er weer aan

Loading