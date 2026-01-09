NS: treinen in noorden gestart volgens aangepaste dienstregeling

ZWOLLE (ANP) - In het noorden van het land zijn de treinen vrijdagochtend weer gaan rijden, zoals gepland. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft het volgens de NS "aardig wat gesneeuwd, maar we kunnen gewoon starten".

De NS zet minder treinen in vanwege de winterse omstandigheden. Reizigers moeten daardoor mogelijk vaker overstappen en ze zijn misschien ook langer onderweg. In de coupés kan het drukker zijn dan gebruikelijk. Volgens de NS moet dat het risico verkleinen dat vertraging bij één trein gevolgen heeft voor andere ritten.

De drie noordelijke provincies zijn ook 'losgekoppeld' van de rest van het land. "Eventuele verstoringen in de noordelijke provincies blijven dan beperkt tot boven Zwolle", legt spoorbeheerder ProRail uit.

Bij Hillegom in Zuid-Holland waren er in de nacht van donderdag op vrijdag problemen met de bovenleiding, maar die is gerepareerd en ook daar rijden de treinen weer.