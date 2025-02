Prosus zakt op Damrak na overname Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat

AMSTERDAM (ANP) - Prosus ging maandag ruim 6 procent omlaag op de Amsterdamse beurs. De techinvesteerder liet weten overeenstemming te hebben bereikt met maaltijdbezorger Just Eat Takeaway om de eigenaar van Thuisbezorgd.nl over te nemen voor 4,1 miljard euro. Topman en oprichter Jitse Groen van Just Eat Takeaway en het bestuur van het bedrijf steunen het bod van Prosus. Just Eat Takeaway zal na de overname onder eigen naam verdergaan en onder leiding blijven van Groen.

Van Just Eat Takeaway, dat ook met jaarcijfers kwam, was nog niet direct een openingskoers bekend. Het bod biedt een overnamepremie van 63 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op vrijdag. Ten opzichte van de gemiddelde koers in de afgelopen drie maanden bedraagt de overnamepremie 49 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 932,32 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 860,38 punten. De beurs in Parijs daalde 0,4 procent en Londen klom 0,2 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,5 procent, na de uitslag van de Duitse verkiezingen. Beleggers waren opgelucht dat de Duitse christendemocraten van CDU/CSU een coalitie lijken te kunnen vormen met de sociaaldemocratische SPD, ondanks de grote winst van de rechts-radicale partij AfD.