Twee tieners uit Urk overleden, drie gewond bij ongeluk

Bij een ongeluk op de Noorderweg in Rutten (Flevoland) zijn twee tieners overleden en drie gewond geraakt.

Volgens de politie zijn alle slachtoffers 18 en 19 jaar oud. Het ongeluk gebeurde rond 1.30 uur op de Noordermeerweg. De auto is daar in een flauwe bocht van de weg geraakt en in de naastgelegen tocht terecht gekomen. Naast de politie, brandweer en ambulancepersoneel zijn er ook twee traumahelikopters geland naast de plek van het ongeval.

De politie heeft de weg enige tijd afgesloten voor onderzoek. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.