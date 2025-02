Peiling: Nederland is klaar met het kabinet-Schoof

Het aandeel kiezers dat positief is over het kabinet is verder gedaald. Nog 23 procent van de kiezers heeft een positief oordeel over het kabinet. En dat zijn vooral aanhangers van PVV en BBB, die kennelijk krijgen wat ze willen. Bij de huidige kiezers van VVD en NSC is dat percentage sinds september 2024 gehalveerd en schommelt nu rond de 30%.

Na het uitkomen van het regeerprogramma op 13 september 2024 was 42% positief over de regering. Dat is nu gedaald naar 23%, een afname van 5% t.o.v. de vorige maand. Bij de huidige kiezers van VVD en NSC is dat percentage sinds september 2024 gehalveerd en schommelt nu rond de 30%. Dat alles blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.