Protest bij distributiecentrum Albert Heijn om sociaal plan

HOORN (ANP) - Medewerkers van het distributiecentrum van Albert Heijn in Hoorn gaan woensdag voor de poort van het bedrijf protesteren. Volgens FNV weigert het supermarktbedrijf om met de werknemers en vakbonden afspraken te maken over een sociaal plan. Volgens de vakbond doen tientallen medewerkers mee aan de protestactie.

Albert Heijn gaat zijn distributiecentrum verplaatsen naar Zaandam, werd vorige maand bekend. "Albert Heijn verwacht van het personeel dat ze allemaal gewoon even meeverhuizen naar het distributiecentrum in Zaandam, en anders moeten ze maar ontslag nemen", aldus FNV. Op de locatie in Hoorn werken 180 mensen.

De vakbond voert momenteel onderhandelingen met Albert Heijn over een nieuwe cao voor de ruim 6000 medewerkers die werkzaam zijn binnen AH Logistiek. "Ook daar houdt Albert Heijn zich niet aan gemaakte afspraken en lijkt het management de confrontatie te willen opzoeken met de vakbonden", stelt de bond.

"Iedereen behoudt zijn baan, maar we begrijpen dat de verplaatsing van de werklocatie voor sommige collega's ingrijpend kan zijn", reageert een woordvoerder van het supermarktbedrijf. "We hebben een plan afgestemd met de Ondernemingsraad, daar zijn hun adviezen in verwerkt." Voor werknemers uit Hoorn betekent de verhuizing een extra reisafstand van ongeveer 30 kilometer naar de nieuwe locatie in Zaandam.