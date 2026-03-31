ProVeg wil dat Tweede Kamer wet aanpast voor plantaardig gehakt

DEN HAAG (ANP) - ProVeg, een non-profitorganisatie die zich inzet voor meer plantaardige voeding en een duurzamer voedselsysteem, roept Tweede Kamerleden op wettelijk te regelen dat vleesvervangers ook gehakt mogen heten. Volgens de zogenoemde gehaktwet mogen plantaardige alternatieven geen 'gehakt' heten. De organisatie, die dinsdag een petitie over het aanpassen van de wet aanbiedt aan de Tweede Kamer, hoopt dat Kamerleden voorstellen indienen om dit wel mogelijk te maken.

Het Europees Parlement en EU-lidstaten bereikten eerder deze maand overeenstemming over een verbod op bepaalde vleestermen voor plantaardige producten. Het ging toen niet over de term 'gehakt' en dat woord mag in andere EU-landen wel worden gebruikt voor plantaardige producten, aldus ProVeg. De organisatie ziet daarom nu ruimte om de Nederlandse wetgeving te veranderen.

Dat de petitie ruim 34.000 keer is ondertekend, "vergroot de maatschappelijke druk om korte metten te maken met de ouderwetse wetgeving", stelt operationeel directeur Joey Cramer van ProVeg Nederland. "De betreffende wet is bedoeld om hoge standaarden te stellen aan dierlijke vleesproducten, niet om plantaardige producten van de markt te weren."

De oproep wordt volgens ProVeg gesteund door The Vegetarian Butcher Collective, waarin Vivera en De Vegetarische Slager zijn verenigd. De producenten hekelen de beperking al langer. Vorig jaar dreigde Vivera een boete te krijgen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om het gebruik van het woord 'gehakt' op verpakkingen van zijn plantaardige producten. De NVWA schortte de geldstraf later op in afwachting van het Europese besluit.