Snikkende Ali houdt vol dat hij niks verkeerds deed

Ali B heeft in het gerechtshof Amsterdam opnieuw volgehouden dat hij onschuldig is aan de zedenfeiten waarvoor hij in 2024 werd veroordeeld en nu in hoger beroep terechtstaat. De rapper
, die zichtbaar geëmotioneerd was tijdens de zitting, zei “tot mijn laatste snik” te zullen blijven vechten voor zijn onschuld en vroeg om volledige vrijspraak.
Wat er speelt
Ali B werd in juli 2024 door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo en een poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme
in 2014. Van andere beschuldigingen, waaronder de aanranding van The Voice‑kandidate Jill Helena, werd hij toen vrijgesproken wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Zowel Ali B als het Openbaar Ministerie (OM) gingen in hoger beroep, waardoor het gerechtshof Amsterdam de zaak deze weken opnieuw inhoudelijk behandelt.
In het hof herhaalt Ali B dat hij nooit seksueel grensoverschrijdend
gedrag heeft gepleegd en dat de aantijgingen “surrealistisch en verwarrend” zijn, omdat hij naar eigen zeggen niet eerder is beschuldigd van seksueel wangedrag. Tegelijk benadrukt hij de zware impact van de beschuldigingen op zijn gezin en carrière, terwijl het OM in hoger beroep juist een gevangenisstraf van dertig maanden eist en stelt dat de media‑storm rond de zaak in belangrijke mate aan hemzelf te danken is. In de zaak rond Jill Helena vraagt het OM inmiddels om vrijspraak, omdat er in hoger beroep nog steeds onvoldoende steunbewijs is gevonden.
Waarom dit Nederlanders raakt
De zaak‑Ali B raakt aan de manier waarop de Nederlandse rechtsstaat omgaat met #MeToo
‑zaken, bewijsproblemen bij zedendelicten en de vraag hoeveel gewicht verklaringen van slachtoffers moeten krijgen als harde steunbewijzen ontbreken. Voor Nederlandse lezers gaat het daarmee niet alleen om de val van een bekende artiest, maar om precedentwerking: hoe ver mogen rechters en OM gaan in het beschermen van mogelijke slachtoffers zonder de rechtsbescherming van verdachten uit te hollen. De uitspraak van het hof op 7 mei kan richtinggevend worden voor toekomstige zaken waarin beroemdheid, media-aandacht en intieme beschuldigingen explosief samenkomen.