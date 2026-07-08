Provincie: vervolgen Tata Steel is zaak tussen OM en bedrijf

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland vindt het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen het OM en het staalconcern. Volgens het OM heeft het in Noord-Holland gevestigde bedrijf onder meer opzettelijk schadelijke stoffen in de lucht gebracht. De provincie laat in een reactie weten hier kennis van te hebben genomen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) houdt zich namens de provincie bezig met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata Steel. De dienst meldde onlangs te werken aan de voorbereidingen om de vergunning voor de kooksgasfabrieken 1 en 2 van Tata Steel in te trekken vanwege de te hoge uitstoot van schadelijke stoffen.

De omgevingsdienst heeft overigens niet deelgenomen aan het onderzoek van het OM. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor expertise gevraagd van een andere omgevingsdienst, staat op de site van het OM. Wel is de OD NZKG meerdere keren om informatie gevraagd en gehoord als getuige.