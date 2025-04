Puma benoemt oud-topmanager Adidas tot topman

HERZOGENAURACH (ANP) - Sportkledingmerk Puma heeft de voormalige Adidas-manager Arthur Hoeld benoemd tot nieuwe topman. Hoeld was tot oktober bestuurslid bij Adidas en leidde daarvoor de Originals-divisie, die hard is gegroeid dankzij populaire retrosneakers als de Samba en de Gazelle. Hij krijgt nu de leiding over een grote concurrent die het afgelopen jaar moeite had de resultaten te verbeteren.

"We zijn ervan overtuigd dat Arthur Puma naar een nieuwe fase van kracht en groei zal leiden", meldt de raad van commissarissen van het Duitse sportmerk. Hoeld is de opvolger van Arne Freundt, die in 2022 van commercieel directeur promoveerde tot bestuursvoorzitter. Hij trad terug om een verschil van mening over de strategie bij Puma.

De geschiedenis van Puma is sterk verweven met die van Adidas. De broers Adolf en Rudolf Dassler richtten in 1924 in het Beierse Herzogenaurach een schoenenfabriek op. Jaren later gingen ze met ruzie uit elkaar en begonnen elk hun eigen bedrijf, Adidas en Puma.