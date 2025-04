Deense premier tegen VS: jullie kunnen Groenland niet innemen

NUUK (ANP/RTR/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft tijdens een bezoek aan Groenland de Verenigde Staten duidelijk gemaakt dat zij "geen ander land kunnen annexeren". Ze richtte zich tot de VS in het Engels. Tegelijkertijd deed ze ook een handreiking door te zeggen dat ze voorstander is van een versterkte samenwerking met de VS op het gebied van defensie in het Arctische gebied.

Groenland is een semi-autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij het grondstofrijke Groenland wil inlijven.

Frederiksen bezoekt het eiland, nog geen week nadat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance er naartoe was gereisd om een Amerikaanse basis te bezoeken. Vance zei toen dat Denemarken niet genoeg deed om Groenland te beschermen. Trump heeft herhaaldelijk gedreigd Groenland onder Amerikaanse controle te brengen.