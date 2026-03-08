ECONOMIE
Qatar Airways vliegt weer beperkt naar Schiphol

Economie
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 11:23
anp080326080 1
DOHA (ANP) - Qatar Airways voerde zondag repatriëringsvluchten uit vanaf Hamad International Airport in Doha naar Amsterdam, Berlijn, Frankfurt, Londen en Zürich, maakte de luchtvaartmaatschappij bekend op X.
De Qatarese luchtvaartautoriteit meldde zaterdag dat de Golfstaat het luchtruim gedeeltelijk ging heropenen voor beperkt luchtverkeer. Qatar sloot het luchtruim nadat Iran was begonnen met vergeldingsaanvallen na Amerikaans-Israëlische aanvallen vorige week.
Qatar Airways maakte zondag ook bekend dat maandag gevlogen wordt naar Doha vanaf onder andere Schiphol, Berlijn, Londen en Zürich. Deze vluchten zijn volgens de maatschappij uitsluitend bedoeld voor passagiers met Doha als eindbestemming. De reguliere vluchten van Qatar Airways blijven tijdelijk opgeschort.
