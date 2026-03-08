Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

Darmgezondheid krijgt eindelijk een definitie – en die is minder mystiek dan de marketing doet vermoeden. Een internationaal panel van experts spreekt nu van een “normale” darmfunctie zónder actieve darmziekte en zonder klachten die de kwaliteit van leven aantasten
De nieuwe definitie van darmgezondheid
is abstract, maar de knoppen waar je zelf aan kunt draaien zijn opvallend concreet: vooral vezels, vetkwaliteit, plantaardig eten, beweging en stress.
Gezonde darm, nieuwe definitie
Voor het eerst is er een heldere, wetenschappelijke omschrijving van darmgezondheid. Het gaat om een toestand waarin de darmen normaal functioneren, zonder actieve darmaandoening én zonder terugkerende buikklachten die het dagelijks leven aantasten. Belangrijk detail: iemand met een chronische darmziekte kan tijdens volledige remissie wél als “darmgezond” gelden, terwijl iemand zónder diagnose maar met hardnekkige klachten juist níet gezond is volgens deze nieuwe maatstaf.
Eten voor je darmen
- Richtlijn uit het consensuswerk: meer vezels hangt samen met betere stoelgang, lager risico op darmkanker en een gevarieerder microbioom. Praktisch: volkoren brood en pasta, havermout, peulvruchten, noten, groente en fruit bij elke maaltijd.
- Streef naar een grotendeels mediterraan of plantaardig eetpatroon: veel groente, olijfolie, peulvruchten, noten, vis; weinig rood en bewerkt vlees. Zulke patronen zijn gekoppeld aan lagere ontstekingswaarden in het bloed.
- Let op vet: vooral grote, vette maaltijden versterken klachten bij mensen die al snel last hebben van hun buik of prikkelbare darm. Verspreid vet over de dag en kies vaker voor olijfolie, noten en vette vis dan voor snacks en fastfood.
Dagelijkse gewoonten die helpen
- Beweging werkt letterlijk als een milde “massage” voor de darm: regelmatige fysieke activiteit hangt samen met snellere passage, minder verstopping en betere uitkomsten bij PDS.
- Roken verstoort het darmmicrobioom en verhoogt de kans op maag‑darmziekten; stoppen is een van de krachtigste darmen-interventies.
- Houd een simpel klachten- en eetdagboek bij: omdat reacties per persoon sterk verschillen, helpt het om 2–4 weken bij te houden wat je eet, hoeveel je beweegt en wanneer klachten optreden. Zo kun je samen met een arts of diëtist gerichter bijsturen in plaats van in dure testen en supplementen te investeren