ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook nieuwste zoekactie naar rampvlucht MH370 leverde niets op

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 10:34
anp080326076 1
KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - De grote zoekactie naar vlucht MH370, die eind vorig jaar begon, heeft niets opgeleverd. Er is een gebied van 15.000 vierkante kilometer afgezocht, maar dat resulteerde niet in "bevindingen die de locatie van het wrak bevestigen", melden de Maleisische autoriteiten. Deze zondag is het precies twaalf jaar geleden dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord vermist raakte. Onder hen was één Nederlander.
Het bedrijf Ocean Infinity deed begin dit jaar onderzoek met onder meer onderwaterdrones die tot zes kilometer diepte kunnen duiken. Die operatie is op 23 januari afgerond.
Nabestaanden van een aantal Chinese vermisten hebben zondag premier Anwar Ibrahim van Maleisië een open brief geschreven. Ze danken hem voor het zoeken, maar zeggen graag meer en persoonlijkere aandacht te willen voor de zaak.
Er zijn al meerdere grote zoekoperaties geweest. Toch zijn het vliegtuig, inzittenden of de zwarte dozen nooit gevonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (3)

Qatar waarschuwt dat oorlog in Golf energieleveringen ‘binnen dagen’ helemaal stillegt

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

tdp-z-opletters-01_8309ff

Donald Trump lijdt aan ongeneeslijke hoogmoed. En hij vindt dat geweldig.

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

144230256_m

De spaghetti-methode: zo ontdek je wat je echt wilt

Loading