Ook nieuwste zoekactie naar rampvlucht MH370 leverde niets op

KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - De grote zoekactie naar vlucht MH370, die eind vorig jaar begon, heeft niets opgeleverd. Er is een gebied van 15.000 vierkante kilometer afgezocht, maar dat resulteerde niet in "bevindingen die de locatie van het wrak bevestigen", melden de Maleisische autoriteiten. Deze zondag is het precies twaalf jaar geleden dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord vermist raakte. Onder hen was één Nederlander.

Het bedrijf Ocean Infinity deed begin dit jaar onderzoek met onder meer onderwaterdrones die tot zes kilometer diepte kunnen duiken. Die operatie is op 23 januari afgerond.

Nabestaanden van een aantal Chinese vermisten hebben zondag premier Anwar Ibrahim van Maleisië een open brief geschreven. Ze danken hem voor het zoeken, maar zeggen graag meer en persoonlijkere aandacht te willen voor de zaak.

Er zijn al meerdere grote zoekoperaties geweest. Toch zijn het vliegtuig, inzittenden of de zwarte dozen nooit gevonden.