Wat je als belegger nú moet doen

Dat betekent concreet drie dingen voor de particuliere belegger.

Hoe inflatie je spaargeld opeet

In de VS heeft een dollar uit 1900 nu de koopkracht van ongeveer 2,6 cent. Anders gezegd: je hebt vandaag grofweg 38 dollar nodig voor wat toen één dollar kon kopen. Tegelijkertijd leverden wereldwijd gespreide aandelen reëel gemiddeld zo’n 5 procent per jaar op, waardoor juist het belegde vermogen groeide, ondanks oorlogen, crises en bubbels.