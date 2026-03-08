ECONOMIE
Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

dieren
door Ans Vink
zondag, 08 maart 2026 om 12:37
bijgewerkt om zondag, 08 maart 2026 om 12:51
In Frankrijk staat een man terecht omdat zijn pitbull zijn zwangere partner heeft doodgebeten. De hond zou illegaal uit Nederland zijn meegenomen en bleek een verboden pitbulltype te zijn, terwijl de eigenaar daarover loog tegenover de autoriteiten.

Wat er gebeurde

De 29-jarige Elisa Pilarski, zes maanden zwanger, werd in 2019 dood aangetroffen in het bos van Retz, ten noordoosten van Parijs. Ze had tientallen bijtwonden en overleed door bloedverlies na een aanval door de hond Curtis.
Haar partner gaf eerst de schuld aan jachthonden die die dag in het bos waren, maar forensisch onderzoek wees iets anders uit: DNA en bijtsporen wezen uitsluitend naar zijn eigen hond.

Illegale pitbull uit Nederland

Curtis was volgens de eigenaar een onschuldige kruising, maar deskundigen stelden vast dat het ging om een American Pit Bull Terrier, een type dat in Frankrijk onder strenge regels valt en in deze vorm feitelijk verboden is.
De hond zou via een Nederlandse fokker met een vervalst paspoort naar Frankrijk zijn gehaald, en had al eerder agressief gedrag vertoond.
Historisch proces

De man wordt niet vervolgd voor een simpele overtreding, maar voor doodslag door schuld. De aanklager verwijt hem dat hij:
  • een gevaarlijke hond illegaal importeerde,
  • loog over het ras,
  • en zijn zwangere partner alleen liet met een dier dat zij nauwelijks kende.
Het proces geldt als een testcase: in hoeverre kun je een eigenaar strafrechtelijk verantwoordelijk houden voor dodelijk geweld door zijn hond?

Schaduw over Nederland

De zaak werpt ook een schaduw op Nederland, waar al jaren discussie is over hoogrisicohonden. Rasspecifieke verboden bestaan niet meer sinds de afschaffing van de RAD, terwijl ernstige bijtincidenten blijven voorkomen.
Tegelijk blijkt uit onderzoek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders inmiddels een verbod wil op hondenrassen die vaak bij zware bijtincidenten betrokken zijn, met de pitbull als symbool in dat debat.

