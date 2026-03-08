Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

Ozempic en andere GLP‑1-middelen werden eerst geprezen als doorbraak bij diabetes en later als wondermiddel voor gewichtsverlies. Steeds vaker komt daar echter een rauwer verhaal bij. Na de angst voor “ Ozempic-face ” duikt nu een minder zichtbaar, maar veel indringender probleem op: aanhoudende, soms ondraaglijke jeuk . Patiënten beschrijven online hoe ze ’s nachts wakker liggen en hun benen, armen of hele lichaam “tot bloedens toe” willen openkrabben sinds ze met de injecties zijn begonnen.​

Van bijwerking naar levenskwaliteit

Jeuk staat niet bovenaan de bijwerkingenlijst van Ozempic, waar misselijkheid, diarree en buikpijn veel vaker worden genoemd. Toch signaleren zowel dermatologen als endocrinologen dat GLP‑1-middelen óók de huid kunnen raken. Volgens experts treden milde huidreacties rond de injectieplaats – roodheid, zwelling, jeuk – op bij naar schatting enkele procenten van de gebruikers. In zeldzamere gevallen ontstaat een gegeneraliseerde jeuk, zonder duidelijke uitslag, die dagen tot weken kan aanhouden en het dagelijks functioneren fors beperkt.​

