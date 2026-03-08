Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

Ozempic
en andere GLP‑1-middelen
werden eerst geprezen als doorbraak bij diabetes en later als wondermiddel voor gewichtsverlies. Steeds vaker komt daar echter een rauwer verhaal bij. Na de angst voor “Ozempic-face
” duikt nu een minder zichtbaar, maar veel indringender probleem op: aanhoudende, soms ondraaglijke jeuk
. Patiënten beschrijven online hoe ze ’s nachts wakker liggen en hun benen, armen of hele lichaam “tot bloedens toe” willen openkrabben sinds ze met de injecties zijn begonnen.
Van bijwerking naar levenskwaliteit
Jeuk staat niet bovenaan de bijwerkingenlijst van Ozempic, waar misselijkheid, diarree en buikpijn veel vaker worden genoemd. Toch signaleren zowel dermatologen als endocrinologen dat GLP‑1-middelen óók de huid kunnen raken. Volgens experts treden milde huidreacties rond de injectieplaats – roodheid, zwelling, jeuk – op bij naar schatting enkele procenten van de gebruikers. In zeldzamere gevallen ontstaat een gegeneraliseerde jeuk, zonder duidelijke uitslag, die dagen tot weken kan aanhouden en het dagelijks functioneren fors beperkt.
De bijwerking waar niemand mee op de foto wil
Wat artsen nu adviseren
Artsen benadrukken dat het mechanisme achter de “Ozempic-jeuk” nog niet goed is opgehelderd. Soms lijkt het te gaan om een lokale reactie op de prik, soms eerder om een overgevoeligheid voor het middel zelf. Dermatologen raden aan eerst praktische stappen te nemen: injectieplaatsen afwisselen, de techniek laten controleren en bij hardnekkige klachten een arts of dermatoloog te bezoeken. Ontstaan er wijdverspreide jeuk
, galbulten of blaren, dan luidt het advies om direct te stoppen en medische hulp te zoeken. Het succesverhaal van Ozempic krijgt daarmee een minder fotogenieke, maar voor patiënten zeer tastbare keerzijde: afvallen
is één ding, nachtrust en huidrust zijn iets anders.