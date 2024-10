Raad van State: eigen cao in beveiligingsbranche mocht niet

DEN HAAG (ANP) - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mocht enkele jaren geleden geen toestemming geven aan een branchevereniging voor beveiligingsbedrijven om haar eigen cao te hanteren. De leden van de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) moeten in plaats daarvan de twee algemeen geldende cao's aanhouden. Dit heeft de Raad van State bepaald.

De VVNL kreeg enkele jaren geleden toestemming van de toenmalige minister om af te wijken van de reguliere cao's in de beveiligingsbranche. Die zijn afgesloten door andere werkgeversverenigingen in de beveiligingsbranche, waaronder de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB). De minister gaf de VVNL deze vrijstelling omdat alle bedrijven die toen lid waren van de VVNL bepaalde kenmerken en andere werkzaamheden hadden dan de bedrijven die onder de algemene cao's vallen. De NVB was het daar niet mee eens en ging tegen het besluit in beroep.

De Raad van State vindt dat de toenmalige minister er ten onrechte van uitging dat alle leden van VVNL die afwijkende kenmerken hebben. De Raad van State ziet daarom niet waarom zij zich niet aan de reguliere cao's zouden hoeven houden.