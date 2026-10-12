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Rabobank verhoogt spaarrente met 0,1 procentpunt

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - Rabobank verhoogt de rente op de meeste spaarrekeningen woensdag met 0,1 procentpunt. Het is volgens een woordvoerder de tweede renteverhoging in drie maanden. Daarvoor was de laatste wijziging meer dan een jaar geleden.
De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro gaat bijvoorbeeld omhoog van 1,5 naar 1,6 procent, meldt de bank op de website. Als mensen hun geld langer vastzetten, is de rentestijging hoger. Alleen voor rekeningen met meer dan 5 miljoen euro blijft de rente ongewijzigd, op 0 procent.
De stijging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) vorige maand, met een kwart procentpunt tot 2,5 procent. Dat was de tweede renteverhoging dit jaar. Nederlandse banken zijn doorgaans terughoudend met het laten stijgen van de spaarrente.
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