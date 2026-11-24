Op een boterham met hagelslag zit ruim 9 gram suiker. Op een boterham met gewone pindakaas zit 2 gram. Wat suiker betreft wint pindakaas dus ruim. Toch is het minder simpel dan het lijkt: per boterham krijg je met gewone pindakaas meer verzadigd vet binnen dan met hagelslag, en bijna twee keer zoveel calorieën.

Welke pot het lekkerst is, lees je in onze test De Grote Pindakaas-smaaktest: geen A-merk in de top drie. Hier gaat het om een andere vraag: is de pindakaas die je hebt gekocht ook echt de gezonde keuze? We hebben de cijfers van het Voedingscentrum naast elkaar gelegd.

Hagelslag: ruim 9 gram suiker per boterham

Het Voedingscentrum gaat uit van 15 gram hagelslag per boterham. Met pure hagelslag krijg je dan 67 kilocalorieën, 1,3 gram verzadigd vet en 9,1 gram suiker binnen. Bij melkchocolade is dat 68 kilocalorieën, 1,4 gram verzadigd vet en 9,7 gram suiker.

Het oordeel van het Voedingscentrum is helder: hagelslag levert veel calorieën, verzadigd vet en suiker. Daarom past het niet in de Schijf van Vijf. Dat betekent niet dat je het nooit meer mag eten, maar het is beleg voor af en toe.

Gewone pindakaas: weinig suiker, wel meer verzadigd vet

Voor pindakaas rekent het Voedingscentrum met 20 gram per boterham. Gewone pindakaas levert dan 130 kilocalorieën, 11 gram vet, waarvan 1,7 gram verzadigd, 2 gram suiker, 4 gram eiwit en 0,12 gram zout.

Naast elkaar gezet heeft hagelslag ruim vier keer zoveel suiker. Maar je gewone pindakaas bevat meer verzadigd vet dan een boterham met pure hagelslag (1,7 tegen 1,3 gram) en bijna twee keer zoveel calorieën. Daar komt het zout bij. In hagelslag zit vrijwel geen zout.

Alleen de 100%-pot staat in de Schijf van Vijf

Volgens het Voedingscentrum is alleen pindakaas van 100 procent pinda's, zonder toegevoegd zout of suiker, gezond broodbeleg. Ook voor kinderen. In veel potten zitten wel zout en suiker, en die noemt het Voedingscentrum een minder gezonde keuze.

"Als er geen suikers en zout zijn toegevoegd, is pindakaas met zijn gezonde vetten, vezels en eiwitten een goede keuze voor op je boterham", zei woordvoerder Maartje Boot van het Voedingscentrum vorig jaar tegen Quest. Hagelslag kreeg in hetzelfde stuk een plek op de reservebank.

Een boterham met 100% pindakaas levert 122 kilocalorieën, 1,4 gram verzadigd vet, 1,1 gram suiker, 5,3 gram eiwit en geen zout. Volgens de Consumentenbond zit het verschil met gewone pindakaas ook in wat er nog meer in de pot gaat. Gewone pindakaas smeert makkelijker omdat er stoffen als emulgatoren en palmvet aan zijn toegevoegd. Juist daardoor is die minder gezond.

Ook een pot met alleen pinda's kan tegenvallen

Staat er 100% op het etiket, dan ben je nog niet helemaal klaar. GezonderMeer vergeleek onlangs potten met alleen pinda's en vond flinke verschillen in verzadigd vet: van 5,7 tot 11 gram per 100 gram. Op een boterham is dat 1,1 tot 2,2 gram.

Uit de vetste pot met alleen pinda's krijg je per boterham dus meer verzadigd vet binnen dan uit een boterham met hagelslag. Wel is het vet in 100% pindakaas volgens Quest vooral onverzadigd, en dat is de gunstige soort.

En hagelslag met minder suiker?

Ook de hagelslagmakers hebben iets op suiker gevonden. Albert Heijn verkoopt melkhagelslag met 30 procent minder suiker: 43 gram per 100 gram. De gewone AH-hagelslag puur heeft 64 gram.

Daar staat wel iets tegenover. In die suikerarmere variant zit 13 gram verzadigd vet per 100 gram, tegen 9,2 gram in de gewone pure hagelslag. Je ruilt dus een deel van de suiker in voor extra verzadigd vet.

Wat de cijfers niet zeggen

De vergelijking gaat uit van de porties van het Voedingscentrum: 15 gram hagelslag en 20 gram pindakaas. Strooi of smeer je dikker, dan lopen alle getallen op. Bij pindakaas gaan de calorieën dan snel omhoog.

Ook verschilt de samenstelling per merk. De cijfers hierboven zijn gemiddelden. Wat er precies in jouw pot zit, staat op het etiket: kijk naar de ingrediëntenlijst en naar het verzadigd vet per 100 gram.

Pindakaas of hagelslag: op een rij