Rabobank ziet boeren verduurzamen ondanks stikstofonzekerheid

UTRECHT (ANP) - Een toenemende groep boeren probeert hun bedrijf alvast te verduurzamen ondanks de grote onzekerheid in het stikstofdossier. Rabobank stelde ruim twee jaar geleden 3 miljard euro beschikbaar om boeren te helpen verduurzamen. Van dat bedrag is nog steeds veel geld over, maar dit jaar ziet de bank wel een toename van de ondernemers die gebruikmaken van de financiering.

Sinds eind december is er 400 miljoen tot 500 miljoen opgenomen, zei financieel topman Bas Brouwers donderdag. Dat is een toename van 80 procent ten opzichte van begin dit jaar. In totaal is nu zo'n 900 miljoen van de 3 miljard opgenomen, door circa 1300 bedrijven.

"Je ziet boeren die zelf het heft in eigen hand nemen", aldus Brouwers. Dat doen ze bijvoorbeeld door te extensiveren, oftewel het bijkopen van land zonder dat het vee in dezelfde hoeveelheid toeneemt. "Of mensen die toch besluiten het over een andere boeg te gooien en een bedrijf omturnen in andere soorten activiteiten die zij erbij gaan doen."