Zwitserse regering houdt crisisoverleg over importheffing Trump

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 10:32
anp070825079 1
BERN (ANP/RTR) - De Zwitserse regering houdt een spoedvergadering over de hoge Amerikaanse importheffing van 39 procent op Zwitserse goederen. Die heffing is donderdag ingegaan en ligt hoger dan de heffing van 31 procent die de Amerikaanse president Donald Trump eerder had voorgesteld.
De Zwitserse president Karin Keller-Sutter en economieminister Guy Parmelin vlogen eerder deze week nog naar de Verenigde Staten om een nieuw handelsvoorstel te presenteren. Daarmee hoopten ze de regering van Trump te overtuigen om het hoge tarief te verlagen.
Keller-Sutter zei woensdag nog dat ze een "zeer goed gesprek" had gehad met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, maar keerde uiteindelijk terug zonder deal.
